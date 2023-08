Giovedì 3 Agosto 2023, 00:40

Ternana in ritardo. C'è da stringere sul mercato in entrata (salgono a 34, i giorni di mercato trascorsi senza annunci di acquisti) e c'è anche da stringere sulla campagna abbonamenti. La stagione nuova bussa alle porte e i tifosi attendono di sapere entro i prossimi giorni quando potranno abbonarsi, così come attendono di vedere le nuove maglie della squadra. Per queste ultime, c'è almeno una data fissata. Sabato 5 agosto la società le mostra alla stampa e agli sponsor e possono esserne diffuse le prime immagini. La novità, rispetto ai precedenti sette anni, è data dal fatto che sarà quasi sicuramente una maglia senza sponsor. Il marchio del precedente proprietario, Unicusano, non ci sarà più. Ma non ci sarà nemmeno, a quanto pare, quello del nuovo proprietario, Pharmaguida. Il nuovo presidente, Nicola Guida, aveva già anticipato domenica scorsa che l'università telematica non sarà presente nemmeno come sponsor. Si tiene solo la gestione della squadra femminile, scorporata dalla maschile, con Stefano Bandecchi che ne resta presidente, con Paolo Tagliavento amministratore delegato e con Fabio Moscatelli (il commercialista) segretario. «Per ora - ha detto Guida - è così. Se poi, più avanti, Unicusano vorrà contribuire, vedremo». Allo stesso modo, il presidente, che smentisce ancora una volta la presenza di Massimo Ferrero nella Ternana, conferma pure che non ci sarà nemmeno il suo marchio. C'è attesa per vedere come saranno queste maglie, già scelte la scorsa primavera dalla precedente proprietà. Terza maglia di nuovo ispirata a un tema specifico cittadino. La curiosità è già tanta. Ma se si conosce almeno una data per una prima diffusione delle nuove tenute di gioco, manca ancora quella della campagna abbonamenti. «La lanceremo a giorni», aveva detto sempre domenica Guida. Ad oggi, però, ancora nessuna comunicazione. Si sa, comunque, che ci si sta lavorando. Così come di starebbe mettendo a punto anche uno slogan. I prezzi dovrebbero restare in linea di massima invariati. Possibili, però (ma questo è da confermare) qualche agevolazione e qualche ritocco verso il basso del prezzo in alcuni settori e in alcune tipologie. Maggiori notizie potrebbero arrivare entro il fine settimana, o al più tardi all'inizio della prossima. Nell'attesa di tutto, ieri il presidente Guida ha partecipato alla prima riunione in questura del Gruppo operativo di sicurezza (Gos). Si è parlato dello stadio Liberati, analizzando le criticità da affrontare in vista dell'inizio del campionato, per garantire condizioni di sicurezza. C'è qualche intervento da fare a breve. Ma c'è anche da tenere d'occhio il terreno di gioco. Fino alla settimana scorsa, la condizione dell'erba appariva critica, come avviene ogni anno in piena estate. Ma già in questi giorni la situazione sta migliorando. «Le auguro - ha detto a Guida il questore, Bruno Failla - di innamorarsi di questa città, come me ne sono innamorato io appena arrivato qui». Per il presidente, la soddisfazione e anche «l'emozione» per aver preso parte a questo suo primo momento istituzionale. Parlando con alcuni cronisti, ha definito lo stadio come «molto bello, anche se non nuovissimo». Conferma pure che un nuovo impianto, al momento, non è nei piani: «E' presto, ancora. Oggi ci sono altre priorità».