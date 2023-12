Mercoledì 20 Dicembre 2023, 08:46

Da rivelazione giovane del campionato di serie B a miglior giocatore nelle valutazioni della lega. Da promessa sulla quale puntare in una Ternana giovane a goleador e punto di forza dell'attacco rossoverde. Adesso, però, Antonio Raimondo, con le sue perle sul campo, va oltre e arriva pure in Europa. Il giovane attaccante ha infatti stabilito due record continentali. Dopo la doppietta di Lecco con la quale ha trascinato la Ternana dal baratro del doppio svantaggio all'intervallo fino allo slancio di una vittoria pesantissima, ha centrato un'impresa che nessun altro giovane calciatore ha ancora fatto nei campionati dei cinque paesi più quotati d'Europa, vale a dire Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania. Raimondo, infatti, è l'unico under (sotto i vent'anni) ad aver trovato due doppiette stagionali. La prima, a Cosenza. I due gol di Lecco lo catapultano a quota 6 gol fatti, curiosamente tutti fuori casa. Ma sono sufficienti per permettergli di appaiare, sempre a livello europeo, altri due calciatori under, che sono l'irlandese Evan Ferguson che gioca con gli inglesi del Brighton e il turco Can Uzun che milita in Germania nel Norimberga. Ma questi 6 gol lo lanciano al 6' posto della classifica marcatori della B.

E' un momento d'oro, per Raimondo. La Lega B lo ha inserito nell'undici ideale della 17' giornata ed è risultato pure il giocatore meglio valutato del turno, come lo era stato alla 15'. Adesso, tra l'altro, potrebbe persino puntare a diventare il giocatore maggiormente valutato in Lega B per il mese di dicembre. Di certo, ha attirato l'attenzione e l'interesse di appassionati e addetti il gol dell'1-2 trovato a Lecco, con un'esecuzione pressoché perfetta per una girata coordinata e rapida con la quale ha calciato la palla infilandola sotto il sette. Un gol da vero attaccante. Lui cerca la porta con naturalezza e tira quando può. Qualche tifoso rossoverde, tra l'altro, si è già inventato la battuta, dicendo che ha la "tiroide" (un gioco di parole per dire che tira molto, non c'entra la ghiandola). Raimondo, intanto, continua a migliorare e crescere e il Bologna, l'anno prossimo, potrebbe aprirgli le porte della serie A. Nell'attesa, pensa alla Ternana, con il papà Pietro che lo segue spesso e che pure a Lecco era sugli spalti a tifare per lui. Ora, però, siamo nella fase nella quale il giocatore va gestito, per evitare di chiedere troppo - e troppo presto - a un ragazzo che sta dando tanto.

Fin qui, le buone notizie. Perché quelle cattive non mancano. Non riguardano Raimondo, ma arrivano dal giudice sportivo. Kees De Boer è squalificato per due giornate. Salta Parma, ma salta anche la gara del 26 dicembre con il Pisa. Gli è costato caro essersi rivolto male all'arbitro che lo aveva ammonito. Gesto per il quale si è scusato sui social, spiegando che «dagli errori che facciamo, impariamo a crescere». In ogni modo, l'effetto Raimondo e di una Ternana che ora va, si fa sentire. Per Parma-Ternana, infatti, i tifosi si stanno muovendo. A Fino a martedì pomeriggio erano già quasi 300 i ternani che avevano preso il biglietto sul circuito online della Ticketone e da New Sinfony. Si continua ad acquistare in prevendita fino alle ore 19 di venerdì 22 dicembre