Ternana, primo giorno di lavoro: ecco lo staff di Cristiano Lucarelli

TERNI - Sono 28 i calciatori convocati dalla Ternana che da oggi lunedì 17 agosto 2020 si ritroveranno allo stadio Libero Liberati alla corte del nuovo allenatore Cristiano Lucarelli. Tra di loro c’è pure Diakitè. Se da una parte il difensore ha espresso la volontà comunque di lavorare da qui a fino a quando è contrattualizzato, dall’altra lo staff rossoverde non fa mistero di volerlo valutare durante il ritiro per capire se può tornare utile alla causa, cioè cercare di abbandonare la Serie C.

Ecco l’elenco dei convocati: portieri: Antony Iannarilli, Andrea Tozzo, Tommaso Vitale, Emilio Marinaro; difensori, Dario Bergamelli, Alessandro Celli, Modibo Diakitè, Carlo Mammarella, Gian Marco Nesta, Luca Parodi, Michele Russo, Simone Sini, Emanuele Suagher; centrocampisti; Filippo Damian, Marino Defendi, Federico Furlan, Fabrizio Paghera, Mattia Proietti, Antonio Salzano; attaccanti; Giuseppe Argento, Kingsley Boateng, Alexis Ferrante, Guido Marilungo, Gioacchino Niosi, Gabriele Onesti, Anthony Partipilo, Giuseppe Torromino, Daniele Vantaggiato.

Staff: allenatore Cristiano Lucarelli, Richiard Vanigli, allenatore in seconda; Alberto Bartali, preparatore atletico; Pietro Spinosa, preparatore dei portieri; Ivan Francesco Alfonso, collaboratore tecnico/match analyst; Lorenzo Modestino, responsabile della comunicazione; Michele Martella, Responsabile sanitario; Carmelo Gentile, Alessandra Favoriti, medici sociale; Daniele Marchetti, Roberto Tratta, fisioterapisti; Mattia Stante, team manager.

Ultimo aggiornamento: 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA