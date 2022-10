Capolavoro Ternana che sbanca pure Benevento vincendo per 3 a 2

BENEVENTO - Cristiano Lucarelli confeziona un altro capolavoro con la Ternana che sconfigge in trasferta il Benevento per 3 a 2 ottenendo così la quinta vittoria consecutiva. Perché capolavoro? Perché nel primo tempo, seppur con un pizzico di sfortuna, la squadra rossoverde era sotto di due gol. La ripresa invece, grazie anche ai cambi azzeccati, è stata scintillante rimontando prima con Sorensen e Pettinari, per ribaltarla poi con Di Tacchio.

La gara comincia con Partipilo che impegna subito Paleari che respinge di mano. Al 19' Tiello calcia da fuori prende il palo con la sfera che carambola sulla schiena di Iannarilli e poi in porta accidentalmente. Ancora Partipilo si rende pericoloso, ma La Gumina sguscia in area, si allunga il pallone con Iannarilli che devia la palla prima di travolgere l'attaccante. L'arbitro Volpi conferma il rigore dopo aver visionato il Var. Dal dischetto infila l'ex rossoverde La Gumina.

Nella ripresa Bogdan rimane nello spogliatoio per Diakitè con i rossoverdi che entrano con un piglio diverso. Prima si vedono annullare un gol a Donnarumma. Poi esultano per la rete di Sorensen di testa, a seguito di un corner di Palumbo. La Ternana ci crede e con Pettinari infila un tiro millimetrico per il pareggio. I 509 tifosi presenti al Vigorito esultano e trascinano la squadra di Lucarelli al tris griffato Di Tacchio che sugella un'altra prestazione pregevole. Con la Reggina sconfitta, la Ternana vola in alta classifica.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Pastina, Capellini, Leverbe; Improta, Karic, Schiattarella (21′ st Vokic), Tello (31′ st Farias), Letizia (21′ st Masciangelo); Ciano (21′ st Koutsoupias), La Gumina (31′ st Forte). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Thiam, Foulon, Basit, Veltri. All. Cannavaro

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Bogdan (1′ st Diakitè), Sørensen, Corrado; Paghera (14′ st Moro), Di Tacchio, Cassata (27′ st Pettinari); Partipilo (38′ st Proietti), Palumbo; Donnarumma (38′ st Ghiringhelli). A disp. Krapikas, Capanni, Falletti, Spalluto, Defendi, Celli, Martella. All. Lucarelli

ARBITRO: Volpi di Arezzo

RETI: pt 19' Iannarilli (autorete), 35′ La Gumina su rigore; st 13′ Sørensen, 28′ Pettinari, 34' Di Tacchio

NOTE: ammoniti Iannarilli, Karic, Paleari. Recupero tempo pt 4', st 5'