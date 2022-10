Campionato serie B: la Ternana è prima in classifica. Da sola

La Ternana è prima in classifica nel campionato di serie B. La formazione di Cristiano Lucarelli legittima il primato con la quinta vittoria consecutiva conseguita a Benevento ma soprattutto approfitta sia della sconfitta della Reggina a Parma e di quella del Bari in casa contro l'Ascoli.

Le Fere sono in testa con 19 punti. Con uno in meno oltre a Reggina e Bari, ci sono Frosinone e Genoa. Quest'ultima sarà il prossimo avversario della Ternana sabato on quello che sarà il match principale della decima giornata del torneo cadetto. Insomma, una settimana che si preannuncia essere molto effervescente per una tifoseria che ora comincia legittimamente a sognare. Anche se, come ripetono all'unisono allenatore e calciatori, c'è ancora molto da lavorare.