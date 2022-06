La Ternana, la serie A 50 anni dopo, la serata di festa

Gli ex calciatori di 50 anni prima tutti lì, quasi con gli occhi lucidi. Commossi a ripensare a quel giorno i cui, 50 anni prima, con la maglia della Ternana facevano la storia, Portavano i colori rossoverdi per la prima volta nella storia in serie A. Era il 18 giugno 1972. E il 18 giugno 2022, 20 anni dopo, il club di tifosi RoccaRossoverde ha organizzato all'Anfiteatro romano una serata commemorativa. Conduzione affidata a Vicenzo Racioppa, mentre il giornalista Michele Rito Liposi è stato chiamato ad intervistare gli ex rossoverdi presenti, per rivivere dalle loro voci le emozioni di allora. A Terni, per la ricorrenza, oltre all'allora capitano Romano Marinai, sono arrivati Massimo Migliorini, Rolando Marchetti, Roberto Fabri, Ermenegildo Valle, Tonino Quirini e Gianfranco Zeli. Sul palco, anche i monologhi dell'attore ternano Stefano De Majo, capace di fondere attraverso similitudini la storia del territorio e quella del calcio ternano. Nel corso della serata, sulla parete del palazzo della Curia che si affacciano sull'anfiteatro sono state proiettate le immagini d'epoca legate proprio a quella storica promozione. Gli organizzatori hanno anche consegnato dei premi e dei riconoscimenti, nel corso dell'evento.

