Ternana piange il calciatore Piero Amerini. Insegnante, fu anche assessore allo sport

Terni - Gli appassionati di Ternana, piangono Piero Amerini. L'ex calciatore rossoverde è scomparso in queste ore. Nato a Narni il 29 novembre del 1937, cresce calcisticamente nelle fila della Narnese nel ruolo di mezzala, per poi passare successivamente alla Cassian Bon di Terni, arrivando alla Ternana nell’estate del 1956, insieme al fratello Claudio. La stagione migliore fu quella 1959-60 dove si espresse ai massimi livelli. Non abbandonò mai calcio, preferendo però di intraprendere la carriera di insegnante, facendo la libera professione, dopo essersi laureato in ingegneria. Negli anni Ottanta, ricoprirà pure l'incarico di assessore allo sport del comune di Terni.

In un calcio all'epoca dilettante, collezionò 25 presenze, segnando 3 reti.