29 Aprile 2021

di Sergio Capotosti

(Lettura 2 minuti)







Nuovo stadio e clinica privata, c'è il parere positivo della Conferenza dei servizi di Palazzo Spada, ma sono dodici le prescrizioni evidenziate dalla Regione rispetto al progetto presentato dalla Ternana calcio. Criticità che la società di Stefano Bandecchi potrà correggere in fase di elaborazione del progetto definitivo. Approfondimenti sulla permeabilità dei suoli, garantire la sostenibilità ambientale dell'opera, coinvolgere le autorità competenti in materia di rischio idrogeologico e sottoporre il via libera al progetto definitivo al giudizio della Via, la Valutazione di impatto ambientale. Questi i chiarimenti messi nero su bianco dalla Regione che ha dato comunque un parere favorevole, sebbene con riserva, all'iniziativa promossa dalla Ternana calcio. Semaforo verde anche dalla Prefettura, ma a patto che venga risolto il nodo della sicurezza pubblica, in particolare per quello che riguarda la collocazione del parcheggio destinato alle tifoserie avversarie. Nel progetto definitivo - è la prescrizione della Prefettura di Terni - va verificata l'eventuale possibilità di una diversa ubicazione del parcheggio ospiti che consenta il mantenimento della previsione di viabilità urbana di scorrimento parallela alla Ferrovia Terni Sulmona. In sostanza, il tunnel pensato per collegare il parcheggio del cimitero con il nuovo Liberati difficilmente sarà realizzato, visto che verrebbe meno quello scorrimento parallelo che deve essere mantenuto.

Licenze commerciali e varianti urbanistiche al Piano regolatore, sono altri aspetti che dovranno essere chiariti. Qualora nella struttura commerciale venga insediata una media struttura di vendita o una grande struttura di vendita si fa presente che ai sensi del R.R. 1/2018, l'articolo 6 prevede l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per grandi strutture di vendita senza atto di programmazione di cui all'art. 11 della L.R. 10/2014. Questa la precisazione che riguarda l'aspetto commerciale dell'operazione. Per quanto riguarda invece la clinica privata che dovrebbe sorgere sui terreni di Ternanello, la Conferenza dei servizi ha posto in evidenza la necessità di apportare delle modifiche al Prg. Il progetto necessita di variante urbanistica al Prg parte strutturale e Prg parte operativa per gli aspetti legati alla destinazione sanitaria del terreno, visto che oggi questa previsione non è contenuta nel Prg.