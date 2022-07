Sabato 16 Luglio 2022, 08:02

TERNI Si parte ad Ascoli sabato 13 agosto. Si finisce in casa con il Frosinone venerdì 19 maggio. Il derby col Perugia arriva presto, alla 6' giornata, con andata a Liberati. Ecco il cammino della Ternana in campionato, grazie al calendario svelato ieri sera a Reggio Calabria. Curiosa, la prima partita. I paletti della Lega evitavano incontri alla prima giornata tra squadre che si affrontarono al debutto l'anno scorso e all'ultima tra quelle che avevano concluso l'una contro l'altra. Ebbene, la Ternana, che non poteva incontrare l'Ascoli all'ultima, la trova alla prima. Si comincia da dove era tutto finito, al del Duca. Il Brescia, stavolta, arriva alla 13' giornata, con andata a Terni il 12 novembre e ritorno il lunedì di Pasquetta, 10 aprile. Il debutto al Liberati, il 20 agosto, alla seconda, sarà con la Reggina di Pippo Inzaghi, che come lo scorso anno che allenava il Brescia affronta i rossoverdi alla loro prima in casa. Alla terza, l'esame Modena. Poi, dopo la quarta col Cosenza a Terni, alla quinta si va a Parma. Nel mese dei Mondiali in Qatar, la serie B non si fermerà e giocherà di domenica. Considerando la sosta del 19 novembre (le altre due sono il 24 settembre e il 25 marzo), succederà per tre giornate, in cui la Ternana sarà sempre fuori casa. Il 27 novembre a Pisa, il 4 dicembre a Venezia, l'11 dicembre a Bolzano con il Sudtrol. Poi, dal 17 dicembre, si torna al sabato con Ternana-Como, prima del boxing day di lunedì 26 dicembre con Frosinone-Ternana che precede la sosta fino al 13 gennaio. Giovedì 8 dicembre, in uno dei due turni infrasettimanali, la sfida contro il Cagliari dell'ex Fabio Liverani. Si gioca a Terni, con ritorno in Sardegna lunedì primo maggio. Tanto per andare a vedere altri scontri interessanti, l'8 ottobre, all'ottava, primo esame al Liberati contro l'ambizioso Palermo, con ritorno martedì 28 febbraio nel secondo infrasettimanale. Da testare alla decima, con la prima al Liberati, la blasonata retrocessa Genoa. Affascinanti anche le sfide alla nona con il Benevento e all'undicesima con il Bari. I turni consecutivi in casa e fuori sono dalla 12' alla 15'. Doppio interno con Spal e Brescia e poi doppio esterno a Pisa e Venezia. Ma l'attesa dei tifosi è tutta per i derby. Sarà caldo, in tutti i sensi, quello di andata, il 17 settembre al Liberati, con ritorno al Curi il 18 febbraio.