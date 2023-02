Giovedì 23 Febbraio 2023, 00:20

«Il gruppo internazionale entrerebbe al 100%, senza più noi dentro. Sarà questo, che acquisterà? Vedremo. Però, magari, se mi concedessero di andare ancora in panchina almeno fino a fine campionato, mi starebbe bene». Perché al presidente Stefano Bandecchi dispiace l'idea di non andarci più. Probabilmente, lui uscirà del tutto dalla Ternana e non potrà mantenere le quote minoritarie. Perché per quanto lui non si sbottoni, pare che sia davvero ormai a un passo la cessione completa a un gruppo internazionale. Si è arrivati alla porta e non resta che infilare la chiave, girare ed entrare. Ancora massimo riserbo sull'identità di chi fa parte di questo gruppo, ma si tratta di un soggetto finanziario anglo-americano, nel quale è presente anche una componente italiana, legata probabilmente a imprenditori che operano in campo internazionale nelle catene alberghiere e resort. L'affare è in fase molto avanzata e viene dato in dirittura di arrivo. Con tanto di accordo di massima già raggiunto tra l'Unicusano, attuale proprietaria della Ternana, e gli emissari del gruppo stesso. Questo rende molto probabile anche una possibile chiusura ufficiale entro la fine di questa settimana. Il tempo di finire tutti i passaggi burocratici e legali. Un'operazione per la quale si parla di almeno dieci milioni di euro. Si cerca di capire a chi si sta vendendo la Ternana. Ma il primo a tenere tutto nella massima discrezione è proprio il presidente Stefano Bandecchi. «Le cose - dice - stanno come io vi ho sempre detto e come torno a ripetervi. Abbiamo avuto sei offerte per rilevare la Ternana. Di queste, ne abbiamo scorporate tre, quelle che sembrano più affidabili. Stiliamo una nostra classifica, su questi gruppi». Chi c'è, dietro? Si susseguono voci e smentite. Il gruppo del Fulham non c'è, viene e fuori il nome dell'italoamericano Giancarlo Natale che è stato già nella Nocerina, insieme al suo stretto collaboratore Raffaele Scalzi, si parla di Francesco e Mario Guardascione, fino agli imprenditori internazionali che hanno provato pure la scalata alla Salernitana. Ma c'è anche un altro gruppo, sempre internazionale, che si è aggiunto martedì 21 febbraio. Bandecchi, però, taglia subito corto: «Tanto, qualunque nome mi si faccia, io non dico nulla. Stiamo portando avanti l'operazione nelle sedi opportune. Quando ci sarà stata una cessione definitiva, la annunceremo. Vi dico solo una cosa. La Ternana è una importante e prestigiosa e finirà in mano solo a gente seria. Quando si tratta una cessione a certe cifre, chi acquista deve essere per forza affidabile e solido». Chissà che non si arrivi davvero entro fine settimana a una novità. In occasione della partita col Cittadella, la Ternana potrebbe avere già un nuovo proprietario. Lo dice anche Tag24, testata vicina a Unicusano. Sarà davvero fuori, Bandecchi? In realtà, ci sarebbe pure un altro dei gruppi interessati pronto ad accettare la presenza di Unicusano. Ma quello che sembra ormai alla stratta finale è disposto solo a rilevare tutto.