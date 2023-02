Mercoledì 22 Febbraio 2023, 00:23

Tante assenze nel derby perso a Perugia. Le cose non miglioreranno per la prossima partita, quella con il Cittadella di sabato 25 febbraio al Liberati. La Ternana ha perso anche Luca Ghiringhelli e Valerio Mantovani, che si sono sottoposti a esami strumentali. Il primo, secondo l'esito di una risonanza magnetica a Villa Stuart, ha riportato la lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro, ma almeno non ci sarà bisogno di intervenire chirurgicamente. Il secondo ha una distorsione alla caviglia. Entrambi hanno cominciato subito il percorso riabilitativo. Ma rischia di essere per entrambi uno stop non breve. Per Mantovani, bene che vada, un mese. Per Ghiringhelli, invece, tempi più lunghi. I due si sono fatti male proprio al Curi. Vuol dire altri due pezzi persi nella già decimata difesa rossoverde, dove rispetto al derby si registra soltanto il ritorno di Salim Diakite dopo la squalifica scontata. Ma sempre a proposito di squalifiche, stavolta, il turno, se lo prende il centrocampista Francesco Cassata, diffidato e ammonito al Curi sabato scorso. In base al quadro clinico attuale, piuttosto negativo, i calciatori indisponibili per infortunio, oltre ai già citati Ghiringhelli e Mantovani, sono Davide Agazzi, Niccolò Corrado, Luka Bogdan e Andrea Favilli. Oltre a loro, Marco Capuano non è ancora pronto al rientro. Per l'allenatore Aurelio Andreazzoli, questa è un'altra settimana nella quale deve capire come costruire la squadra da contrapporre sabato pomeriggio al Cittadella, al Liberati. La squadra veneta, tra l'altro, di questi tempi sta pure in un buon momento. In attesa della partita stessa, la Ternana ha avviato le operazioni per la prevendita dei biglietti per assistere alla gara. Si acquista nelle rivenditorie esterne autorizzate dalla società e sul circuito Vivaticket online. Ci si può munire di tagliando fino all'ora di inizio della partita cioè sabato 25 febbraio alle 14. Da sabato mattina, giorno della gara, dalle 9, si potrà acquistare anche ai botteghini dello stadio.