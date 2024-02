Ternana, Breda :«Ci aspetta una grande battaglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni - Domani 24 febbraio andrà in scena una gara fondamentale per il proseguo della stagione della Ternana, lo scontro diretto contro il Lecco. Il mister rossoverde Roberto Breda, durante la conferenza stampa pre partita ha dichiarato: «L'obiettivo è fare più punti possibili, la prova di Reggio Emilia è stata buona e domani dobbiamo riconfermarci. Il risultato non sarà scontato e giocheremo una battaglia, anche perché visti gli indisponibili della squadra avversaria non sappiamo come si disporranno in campo. Noi abbiamo certezze sia in fase offensiva che difensiva. Amatucci si sta allenando bene, cosi come Faticanti». Per quanto riguarda la situazione in infermeria, Distefano e Pyyhtia hanno recuperato dagli ultimi acciacchi fisici e saranno convocati, mentre Favasuli, Zuberek, Viviani e N'Guessan sono ancora indisponibili.