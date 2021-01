Tenta di nascondere fuochi d’artificio: la Guardia di Finanza di Città di Castello sequestra più di 200 chili di “botti” illegali

CITTÀ DI CASTELLO - Il periodo delle festività vede i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia costantemente impegnati nel settore della tutela dei cittadini. Le violazioni delle limitazioni agli spostamenti non sono state le sole a essere attenzionate dalla Tenenza di Città di Castello: nell’ambito dell’intensificazione dei controlli rivolti al corretto uso e alla regolare diffusione di fuochi pirotecnici, fortemente voluta dal Ministero dell’Interno, con il coordinamento della Questura di Perugia, le Fiamme Gialle tifernati hanno notato alcuni prodotti esplodenti, apparsi subito dalle caratteristiche “non ordinarie”, esposti da un esercizio commerciale, gestito da una donna di origine cinese. Ciò che ha destato ancor di più l’attenzione dei finanzieri è stato il repentino affrettarsi di un addetto, una volta avvistati i militari, verso un magazzino, all’interno del quale erano custodite, senza che fossero osservate le cautele previste dalla normativa di settore, quantità elevate di fuochi d’artificio che, per l’elevato grado di pericolosità nell’uso, avrebbero dovuto essere acquistabili solo da soggetti maggiorenni. La merce esposta in negozio era infatti solo la punta del proverbiale iceberg: ben due quintali di “merce”, priva delle autorizzazioni necessarie, sono stati rinvenuti (e sequestrati) dai militari, i quali hanno potuto procedere alla perquisizione immediata dei locali, data la commissione “in flagranza” del reato di “commercio abusivo di materie esplodenti”. Il Corpo della Guardia di Finanza, oltre a essere uno dei principali Organi deputati a reprimere gli illeciti economico-finanziari, contribuisce in maniera rilevante, assieme alle altre Forze di Polizia, alla tutela dei cittadini, con particolare attenzione durante le festività di fine anno, periodi particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza.

