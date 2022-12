Teatro Verdi, fondi ampliati di 4 milioni per iniziare il nuovo progetto

TERNI Tra i buoni propositi per il nuovo anno dell’amministrazione comunale, un posto è dedicato alla realizzazione del nuovo progetto del teatro Verdi, uno dei temi più dibattuti dai cittadini da molti anni; stavolta a parlarne è la vicesindaca Salvati: «Finalmente dopo tanti anni il progetto per il nuovo Verdi è interamente finanziato e fornisce una risposta concreta alla richiesta della città di avere un teatro degno di questo nome, una risposta seria ad una vera emergenza culturale cittadina. L'importo ottenuto con i fondi del Pnrr è stato adeguato al nuovo prezzario e ora avremo a disposizione non 10, ma 14 milioni che ci consentiranno, insieme ai fondi già disponibili per il primo stralcio di completare l'opera in continuità». Stiamo parlando del recente atto che approva un secondo blocco di lavori da portare a termine con continuità rispetto al primo, già affidato, l’inizio del quale, spiega Salvati, vedremo realizzarsi concretamente entro marzo. 4 milioni di garanzia in più, in sostanza. Adesso non rimane che procedere con l’appalto integrato, che scade l’8 febbraio, e attendere l’inizio dei lavori.