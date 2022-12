Terni, morto Celestino Tasso, una vita per il sindacato: domani i funerali

TERNI Viene a mancare Celestino Tasso, dirigente sindacale nella Fnp Cisl in Umbria, e con lui «Una persona valida e attenta ai bisogni di tutti, soprattutto degli ultimi e dei più indifesi, un punto di riferimento per l’organizzazione», come dichiarano da Cisl Umbria, Fnp Cisl Umbria e Fim Cisl Umbria, ricordando l’impegno di una vita del sindacalista. La morte prematura è stata comunicata dal fratello Giampiero Tasso sui social, rendendo noto che il decesso è avvenuto dopo diversi giorni di rianimazione in ospedale. Eletto segretario generale a Terni proprio quest’anno, Celestino Tasso si è sempre distinto per il suo impegno nel campo della formazione e per i giovani, con un ruolo attivo nel volontariato. È stato segretario generale Fim Cisl di Terni nel periodo 2004-2013 e segretario regionale Cisl dal 2013 al 2017. I funerali si terranno il 31 dicembre 2022 alle 11 nella chiesa della Polymer di via Narni, a Terni.