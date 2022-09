Stamattina il Papa ad Assisi incontra mille giovani per una nuova economia. L'arrivo in elicottero

L’attesa è finita. Papa Francesco questa mattina partirà alle 9 dall’eliporto del Vaticano per poi atterrare nel piazzale vicino al palaeventi e spostarsi in auto fino al teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Ad accoglierlo all’esterno ci saranno tre giovani di Economy of Francesco e il vescovo Domenico Sorrentino, mentre all’interno del teatro riceverà il saluto del cardinale Michael Czerny, prefetto del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, delle massime autorità civili, dei membri del comitato organizzatore, dei rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro Civitate Christiana. Il Pontefice, alle 10, raggiungerà il palco dove, dopo un momento artistico-culturale, ci sarà il benvenuto, l’introduzione e ascolterà otto testimonianze di giovani provenienti da tutto il mondo. A seguire terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i giovani di Economy of Francesco nella giornata conclusiva di un evento che a marzo del 2020 si tenne solo on line a causa della pandemia. Oggi quell’idea, voluta direttamente dal Pontefice, vedrà la sua concretizzazione. «A voi - è il messaggio che ha rivolto ai giovani - rinnovo il compito di rimettere la fraternità al centro dell’economia. Sentiamo la necessità di giovani che sappiano, con lo studio e con la pratica, dimostrare che una economia diversa esiste. Non scoraggiatevi!». Oggi più di tre anni fa va il messaggio sembra attuale con un mondo che si ritrova a fare i conti con una guerra che ha portato distruzione e morte, alterando gli equilibri economici con una crisi energetica senza precedenti che genera più povertà e miseria. Dal palcoscenico del teatro Lyrick dove Papa Francesco incontrerà i mille giovani economisti, startupper e changemakers che da tre anni lavorano concretamente per la nuova economia, sarà lanciato a livello globale un segnale forte di speranza e di cambiamento.