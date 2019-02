SPOLETO - È di sette feriti, fortunatamente in condizioni non gravi, il bilancio della carambola di auto che si è registrata giovedì nel tratto spoletino della Flaminia, tra lo svincolo nord e la sede della ex Spoletina trasporti. Intorno alle 19.30, per cause al vaglio della Polizia stradale di Foligno, si è verificato lo scontro, che ha coinvolto cinque auto. Sul posto sono giunte 4 ambulanze e un paio di automediche: i feriti (il più grave ha una prognosi di 3 settimane) sono stati trasportati nell'ospedale di Spoleto. Il tratto spoletino della Flaminia è andato letteralmente in tilt, con lunghe code e auto costrette a invertire la marcia per uscire dalla statale. Al lavoro per un paio d'ore anche i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 21, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata. © RIPRODUZIONE RISERVATA