Per la sua opera prima Michela Giraud sceglie un tono spensierato e sagace per raccontare, come sempre nella regola dello stand- up, una storia personale e rivelando così un altro lato della sua sensibilità di artista. “Flaminia” il primo film di e con Michela Giraud è al cinema dall’11 aprile distribuito da Vision Distribution. (Servizio a cura di Eva Carducci)