Martedì 12 Dicembre 2023, 07:30

Ponte dell'Immacolata, bilancio positivo per le prime festività di fine anno. Tra turisti per le vie del centro storico decorate dalle luminarie e musei in piena attività. A partire dalla Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto che, prima della fine dell’anno, registra il record di 50 mila visitatori (l'ultima volta che aveva raggiunto 50 mila visitatori era stato nel 2019). Ad aver varcato la soglia della fortezza, nello scorso fine settimana, facendo raggiungere al monumento il notevole risultato, è stato Davide Santandrea, turista proveniente da Roma, che si è aggiudicato così il volume “Stemmi dipinti e scolpiti dal XIV al XIX secolo”, prima pubblicazione della collana “I Quaderni della Rocca”, dedicata ai visitatori che vogliono guardare al fortilizio albornoziano e al Museo con fare attento e consapevole. In omaggio, dalle mani della direttrice della Rocca e del museo, Paola Mercurelli Salari, anche una tote bag con il logo della Rocca. “Grazie a questo nuovo primato – spiega la stessa direzione - l’imponente fortezza, centro culturale di risonanza regionale e nazionale, si conferma il principale attrattore di Spoleto e traino del sistema di rete rappresentato dalla Spoleto Card. Un obiettivo raggiunto grazie ai numerosi turisti italiani e stranieri, ma anche grazie agli spoletini che sono saliti sul Colle Sant’Elia in occasione dei numerosi eventi che l’hanno animato”. Piena soddisfazione, dunque, per il risultato raggiunto Paola Mercurelli Salari: “Questo traguardo è frutto del lavoro di quanti quotidianamente vivono la Rocca – spiega -, personale tecnico, assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, addetti del concessionario Sistema Museo. Tutti con passione si dedicano alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela del monumento e delle collezioni che ospita. Stiamo lavorando per preparare la Rocca a nuove sfide che consentiranno al complesso di ampliare ancora i suoi pubblici”. In calendario diversi eventi pensati proprio per le festività natalizie: martedì 26 dicembre e 2 gennaio alle ore 11 visita sul tema “Storie di dame e cavalieri”, venerdì 12 gennaio alle 17 per Mezz’ora dopo la chiusura: San Ponziano e altri decollati. Inatnto, ieri sera è andato in scena il concerto della banda dell'Esercito italiano al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dove domani, sempre inserito nel cartellone di “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”, la compagnia “Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania” presenterà “Lo Schiaccianoci”, una fiaba di Natale di Hoffmann con le musiche di Tcajkovskij sulle coreografie di Marius Petipa. Biglietti nel Circuito Ticketitalia tel. 0743.222889, prevendita a Spoleto: Tabaccheria CMB Piazza della Vittoria n.24 Biglietti Online e Punti Vendita: www.ticketitalia.com, Informazioni: 334.1891173.