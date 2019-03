SPOLETO - Giro di vite contro i parcheggiatori abusivi dell’ospedale, blitz congiunto di polizia e municipale. Sono 4, di età compresa fra i 30 e i 36 anni, i cittadini di nazionalità nigeriana che - stando agli accertamenti effettuati - chiedevano di essere pagati dagli automobilisti che aiutavano a parcheggiare. Nei loro confronti sono scattate multe per 12mila euro e le somme provento dell’attività sono state sequestrate. Per due dei quattro parcheggiatori abusivi è stato emesso anche un foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno a Spoleto per tre anni. Sono in corso accertamenti - come riferisce la Questura - per verificare se dietro il giro di parcheggiatori possa celarsi qualche organizzazione criminale.



