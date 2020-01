Spoleto, in congelatore specie protette: preso bracconiere

Ultimo aggiornamento: 17:11

SPOLETO- Cacciatore sorpreso ad abbattare specie protette che i carabinieri forestali gli hanno trovato anche in congelatore. A Colle Fabbri di Spoleto a seguito di segnalazione da parte di un cittadino nei confronti di un veicolo sospetto con a bordo un cacciatore, presunto autore di abbattimenti di animali protetti, sono stati svolti mirati servizi antibracconaggio da parte di più pattuglie dei carabinieri forestali. I militari della Stazione carabinieri forestale di Spoleto e Cerreto di Spoleto hanno colto in flagranza di reato un cacciatore sopreso ad abbattare avifauna protetta (fringuelli). I carabineri recuperavano quattro esemplari di fringuello abbattuti. Successivamente veniva estesa la perquisizione all’abitazione dove venivano rinvenuti all’interno di 2 congelatori, 170 esemplari della stessa specie.A l'uomo è stato contestato il reato di esercizio venatorio con abbattimenti e detenzione di avifauna morta non cacciabile.