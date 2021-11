L'Aquila, bracconiere uccide cervo e lascia i resti sulla strada

Bracconiere in azione a Collelongo (L'Aquila), dove è stato ucciso un bellissimo cervo di 11 anni. L'animale è stato raggiunto da un pallettone in pieno torace sparato da chissà chi durante la notte e abbandonato senza vita sulla strada che da Collelongo porta al depuratore e dunque a pochi metri dal centro abitato. I resti sono stati trasporti a Caruscino di Avezzano dove esiste un centro specializzato per un più accusato esame. Siamo proprio a ridosso del Parco nazionale d'Abruzzo dove la caccia al cervo è assolutamente vietata.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Uccide cervi illegalmente, bracconiere condannato a guardare... CACCIA CRIMINALE Foto con il cervo ucciso, bracconieri scoperti e denunciati

Muore schiacciato dall'elefante che stava cercando di uccidere: caccia ai complici del bracconiere al Kruger Park in Sud Africa

Lupa impiccata davanti al municipio, a fianco un macabro biglietto: «Svegliati. È già troppo tardi»