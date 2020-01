Ultimo aggiornamento: 16:32

SPOLETO - Tutti con il naso all’insù, in Piazza Garibaldi, per ammirare la discesa della Befana dal campanile della chiesa di San Gregorio. Tanta gente, lunedì pomeriggio, ha affolta la zona di Porta Leonina, dove si sono svolte tutte le iniziative promosse dal Comitato Locale della Croce Rossa per festeggiare l’Epifania. Un pomeriggio dedicato soprattutto ai bambini, ma che ha richiamato l’attenzione di intere famiglie. Presa d’assalto, per tre giorni, la parete di arrampicata montata dai vigili del fuoco sul ponte del Tessino, all’altezza dell’incrocio con via Cacciatori delle Alpi. Poi, intorno alle 16.30, si sono accesi i riflettori sui palazzi di Piazza Garibaldi, dove la Befana si è affacciata da varie finestre prima di scendere dal campanile e distribuire dolci e caramelle ai bambini. Durante l’attesa, sin dalle 14, i volontari della Croce Rossa hanno intrattenuto i bambini con attività di animazione, baby dance, palloncini e trucchi. Poi il clou, con la discesa dal campanile e l’atterraggio sul camion dei vigili del fuoco: un momento molto suggestivo, che a Spoleto mancava da circa dieci anni. Ad assistere allo spettacolo, oltre al sindaco Umberto De Augustinis, anche il presidente regionale della Croce Rossa Paolo Scura e la sua vice Roberta Placidi, che ha presentato l’iniziativa. Massiccia la presenza dei vigili del fuoco, a partire dal capo distaccamento Sergio Santi ai tanti pompieri in servizio e in pensione.