Spara con una scacciacani, paura a Perugia. Trovati anche una scatola con 15 proiettili a salve. Arriva la polizia

Mercoledì 16 Agosto 2023, 09:03







Un italiano di 64 anni è stato denunciato dalla Polizia per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Il provvedimento è scattato dopo che gli agenti sono intervenuti in zona via Settevalli dopo la segnalazione relativa ad una persona che si trovava in strada con una pistola. Gli agenti della Squadra Volante, percorrendo una via sterrata, hanno visto una macchina ferma con una persona sul lato conducente. Con cautela, hanno fatto scendere l'uomo dalla macchina. Corrispondeva alle descrizioni ricevute attraverso la segnalazione. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di accertare l’identità della persona e di identificare, all’interno dell’auto, una valigetta contenente una pistola a salve, una scacciacani, calibro 380 e provvista di tappo rosso.

Durante l’ispezione dell’arma gli agenti hanno potuto appurare che il tamburo della stessa risultasse ancora caldo e sporco di polvere da sparo. Unitamente all’arma i poliziotti hanno trovato una scatola con 15 proiettili a salve e un paio di cuffie antirumore. A terra sono stati trovati 3 bossoli esplosi. L’uomo ha detto che stava abituando i propri cani, presenti in recinto, al rumore della caccia. La pistola è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato.