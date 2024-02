Cadono pezzi dal viadotto, paura a Cassino. Un testimone: «Scampato al peggio ma che paura»

Sono caduti due pezzi di cemento dal cornicione del ponte della Sora-Cassino che sovrasta via San Pasquale, nella stessa Cassino. Il tratto sottostante è stato chiuso e sono in corso gli accertamenti di vigili del fuoco, carabinieri e polizia. A dare l'allarme l'ex consigliere comunale Carmine Di Mambro, noto come "Coraggio".

«Devo probabilmente ringraziare i miei angeli custodi se i due pezzi di cemento sono caduti qualche istante prima del mio passaggio.

Ho visto qualcosa volare e sbattere i violentemente sull’asfalto. ho fatto in tempo ad inchiodare. Se avessi proceduto ad una velocità più forte probabilmente quel pezzo di cemento avrebbe sfondato il mio parabrezza e non starei certo a raccontare un’esperienza così drammatica. il cavalcavia viene quotidianamente attraversato anche da decine di persone che si recano nella vicina pista ciclabile per camminare e fare sport - prosegue - e cose simili non dovrebbero mai accadere»

E' intervenuta anche la Polizia locale per deviare il traffico e indicare la strada alternativa per l'ospedale e le ambulanze. Atteso l'intervento dei tecnici Anas.