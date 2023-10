Martedì 10 Ottobre 2023, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Lo spaccio di droga è da record nazionale e non mancano i fenomeni di vandalismo quotidiani, così come vanno a ruba scooter e auto e i furti in abitazione sono all'ordine del giorno. Allarmanti le violenze sessuali sulle minorenni di 14 anni, così come le percosse che il più delle volte si consumano tra le mura domestiche contro le donne. È la fotografia di Terni che veste la maglia nera per quello che riguarda il capitolo droga e fa parte delle peggiori dieci città italiane per le percosse, mentre l'allarme prostituzione è decisamente rientrato tanto da piazzare Terni in fondo alla classifica. Uno spaccato a tinte fosche che emerge dalla lettura dell'Indice della criminalità 2023 dei capoluoghi di provincia elaborato sulla base dei dati del 2012 del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.L'allarme droga. Terni veste la maglia nera per quello che riguarda il fenomeno dello spaccio. Con 167 denunce totali (e 77 quelle ogni 100mila abitanti), Terni è al primo posto dei 106 comuni capoluogo presi in esame dal Viminale. Un primato che accende un faro sul dilagare della presenza degli spacciatori in città, soprattutto i più insospettabili come è recentemente emerso in varie operazioni antidroga. L'operaio che ha perso lavoro, il lavoratore che lo fa per arrotondare e le nonne che si ritrovano in casa chili di droga a loro insaputa. Profili di spacciatori apparentemente insoliti rispetto al tradizionale identikit che ora hanno anche una dimensione numerica. È una piazza di spaccio, la città, ma non di produzione e traffico di droga. Infatti, Terni scende al 58' posto per quello che riguarda le denunce totali (7) inerenti produzione e traffico di droga. Insomma, su Terni viene scaricate una montagna di droga che viene consumata e spacciata con un ritmo vertiginoso. E altrettanto numerosi sono i blitz antidroga messi a segno dalle forze di polizia. A conferma che si tratta di un fronte caldo per Terni.Violenze sessuali. Terni si trova al 74' posto, ma all'interno del capitolo emerge il dato degli abusi sessuali ai minori di anni 14 che colloca la città alla 26' posizione con 3 denunce. Episodi, tra l'altro, mai comunicati. Allarmante anche il fenomeno delle percorse che con 82 esposti alle forze dell'ordine pone Terni nella lista nera delle dieci peggiori città d'Italia. Preoccupano anche i furti, con un trend negativo rispetto al 2021. Le case dei ternani di fatto subiscono un furto al giorno (539 le denunce presentate nel 2022) e capita sempre più spesso di ritrovarsi l'auto ripulita (166 segnalazioni lo scorso anno), quando non del tutto rubata (49 casi). E non va meglio a chi viaggia in scooter visto che lo scorso anno sono state presentate 38 denunce. Sotto attacco anche i negozi commerciali di Terni, con 184 furti messi a segno nel 2022. Sotto le lente anche i fenomeni legati ai danneggiamenti e agli incendi, con Terni che non brilla. Il 2022 si ricorderà come l'anno dei tanti roghi esplosi nell'area industriale di Maratta. Con 52 casi nel giro di dodici mesi, Terni è al 18' posto per quanto riguarda questo fenomeno, ma ancora più impattante per la collettività è il dato inerente gli atti di vandalismo che in questo caso vanno sotto la voce danneggiamenti. Sono ben 1.211 le denunce presentate a Terni. Segno di un vandalismo che si abbatte contro beni comunali e non. Una vera emergenza per Terni.