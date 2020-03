© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attivista da dieci anni del Movimento 5 Stelle, ex metalmeccanico. La sfida di Roberto Alcidi per il seggio al Senato nel collegio di Terni parte proprio dalla mancanza di lavoro che sta mettendo in ginocchio l'Umbria del Sud. Da Foligno a Spoleto, sua città natale, passando per Orvieto e Terni.«Il minimo comune denominatore che ho riscontrato in questo territorio è la crisi del mercato del lavoro e la mancanza di iniziative in vari settori, come il turismo», dice Alcidi. Disoccupazione giovanile oltre la media nazionale, mancanza di iniziative imprenditoriali, crisi aziendali. Il quadro economico dell'Umbria del Sud segna una crisi senza precedenti.«Ora - aggiunge il candidato del M5s - alla paura di non trovare lavoro, o di perderlo, si aggiunge il terrore del coronavirus che le persone stanno vivendo in questi giorni. Il timore è dettato dagli effetti negativi che questa situazione avrà sull'economia». Insomma, un contesto già provato che rischia di subire un colpo di grazia. Un quadro di difficoltà che, secondo l'esponente pentastellato, si può superare dando fiducia e continuità all'azione del Governo.«Di promesse - prosegue - in campagna elettorale non ne ho fatte. Non perché non mi sia voluto prendere la responsabilità di mantenerle. Piuttosto - aggiunge - credo che chi sarà eletto in Senato troverà un Governo già formato che si sta impegnando su questi fronti. Votarmi vuol dire dare rafforzare l'azione di Governo che ha prodotto buone norme».