© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giunge alla nona edizione il fortunato format Convivio con l’arte, rassegna d’eventi che unisce la voglia di passare delle piacevoli serate all’aria aperta con la possibilità di fare concretamente del bene. Questa sera, 5 luglio, si svolgerà il primo dei quattro eventi organizzati dall'Associazione Club Ben-Essere, nell’affascinante location della Domus Volumnia in Via Assisana a Perugia. Con la conduzione dila serata, come di consueto riservata a 150 persone, sarà interamente dedicata all’associazione Alice lotta Ictus Cerebrale: dopo l’introduzione a cura del padrone di casa, saranno i rappresentanti dell’associazione Alice a spiegare le loro attività, per poi passare all’intrattenimento. “Pillole per l’anima” a cura di, quindi apericena di degustazione preparata dalla chef, poi un approfondimento sulle opere diesposte per l’occasione con la mediazione culturale di. Quindi uno dei momenti più attesi, quello con la musica che vedrà protagonisti. Prevista anche una pesca di solidarietà “Arte estratta” e, prima della chiusura, la distribuzione tra i presenti dei premi offerti dalle aziende sostenitrici dell’evento.«Convivio con l’arte è giunto così lontano grazie alla passione e la perseveranza con cui tanti amici ci hanno aiutato e ci hanno seguito» sottolineano gli organizzatori. Gli obiettivi dichiarati sono quelli di donare stimoli culturali ai partecipanti, ma anche stimoli creativi agli artisti che accettano di offrire il loro contributo. Inoltre ha un ruolo importante la visibilità e le risorse che arrivano alle associazioni di volontariato coinvolte, senza dimenticare il piacere di una cena creata con la volontà di promuovere un “mangiare equilibrato”. Una formula ben rodata che raramente non fa registrare il tutto esaurito, che si avvale della collaborazione di molti stimati professionisti del territorio. Gli artisti presentati vengono selezionati dal critico d’arte Andrea Baffoni, coadiuvato da; la rubrica di poesia "pillole per l'anima" ha visto protagonistedel gruppo Women@Work. Per la parte musicale da quest’anno è stato coinvolto, che ha inserito i quattro eventi all'interno del programma del Green music Festival.Il prossimo appuntamento è fissato per il 26 luglio, a favore del Centro internazionale della pace onlus, con la degustazione a cura di, le opere di, prima del live della. Per il 9 agosto invece grande evento in favore di Aronc con le “Pillole per l’anima” di, l’esposizione degli arazzi di, lo spettacolo di danza “Waypoint” didell’Undercover Dance Company cone Costanza Marcelli, per poi chiudere con il concerto dell’. L'edizione 2019 si concluderà il 23 agosto con la serata a favore dell’Ambulatorio odontoiatrico oculistico solidale, quando tra le altre cose verranno esposte le opere degli allievi dell’Accademia di belle arti e si canterà sulle note del gruppo. Per maggiori informazioni o per prenotarsi è a disposizione il numero 075.393032.