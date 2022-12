Sir Perugia, avanti tutta al mondiale per club: Sada ko e finale nel mirino

PERUGIA – Continua la striscia positiva della Sir Safety Susa Perugia al Mondiale per Club in corso in Brasile. I Block Devils a Betim hanno battuto 3-1 (parziali 25-21, 25-21, 29-31, 25-21) il Sada Cruzeiro conquistando il primo posto nella Pool A. Definita così la griglia delle semifinali: nella prima alle 22,30 italiane di sabato 10 si scontrano Sada e Trento (alla sua nona semifinale di Mondiale per Club), nella seconda alle ore 1,30 i bianconeri di Andrea Anastasi, matricole della manifestazione ma subito grandi protagonisti, sfidano l’Itambe Minas. In rapida successione, sono in programma, sempre per la giornata di domenica 11, anche la finale per il terzo posto (ore 17) e la finalissima per il titolo 2022 (ore 20). Le partite vengono trasmesse su Sky.

Perugia: Giannelli 10, Herrera 19, Solè 12, Russo 7, Plotnytskyi 12, Semeniuk 11, Colaci (L), Ropret, Flavio 2, Leon, Cardenas 2. N.E.: Rychlicki, Piccinelli (L), Mengozzi. All.: Anastasi; vice all.: Valentini.

Sada Cruzeiro: Uriarte 2, Wallace 10, Lucas 5, Otavio 4, Lopez 6, Vaccari 6, Lukinha (L), Oppenkoski 8, Cledenilson 2, Rodriguinho 4, Rodrigo, Giulherme 2, Carlos 1. N.E.: Bauer (L). All.: Ferraz; vice all.: Martelete.