Sir Susa Vim Perugia, trionfo al Mondiale per Club in India: Itambè Minas battuto 3-0. Block Devils sul tetto del mondo per la seconda volta di fila

PERUGIA - Bis mondiale per la Sir Susa Vim Perugia, che si conferma squadra campione del mondo dopo il titolo vinto l'anno scorso. Nella finale del Mondiale per Club disputato a Bangalore, in India, i bianconeri di coach Angelo Lorenzetti hanno battuto 3-0 (parziali 25-13, 25-21, 25-19) i brasiliani dell’Itambè Minas. I Block Devils avevano già incontrato la formazione brasiliana nella gara d’esordio del Mondiale, vincendo sempre per 3 set a 0. Stesso risultato nel secondo match, quello vinto contro i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders. Il doppio successo ha poi permesso a Perugia di accedere alla semifinale dove, ancora con un netto 3-0, si è arreso l’Halkbank Ankara. Lì si sono aperte le porte per la finalissima del Mondiale, ultimo trionfo che porta a quota 11 i trofei nella bacheca della società del presidente Gino Sirci, che quest'anno hanno già vinto la Supercoppa e ora possono tornare a pensare alla corsa verso Coppa Italia e Scudetto (quest'anno niente Champions per i Block Devils). La Sir nella sua storia ha conquistato 2 titoli del Mondiale per Club, 1 scudetto, 3 Coppa Italia e 5 Supercoppa Italiana.

