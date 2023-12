Sir, buona la prima al Mondiale: battuti 3-0 i brasiliani di Itambè Minas

PERUGIA Buona la prima al Mondiale per Club 2023 per la Sir Susa Vim Perugia che ieri a Bangalore, in India, ha battuto 3-0 (parziali 25-18, 26-24, 25-22) la brasiliana Itambè Minas. Una vittoria di peso per lo squadrone di Angelo Lorenzetti che fa il primo passo verso la conferma del titolo, conquistato per la prima volta nella scorsa stagione. Ancora però c’è da macinare punti: oggi seconda sfida, sempre alle 16 italiane, con gli iraniani dell’Ahmedabad Defenders. Per la Sir, che ieri si è imposta sfruttando le proprie qualità a muro, c’è l’occasione di blindare il primo posto nel girone A.

Come da pronostici, nessun cambiamento in avvio nella fila dei bianconeri che cominciano la sfida col piglio giusto grazie alla carica di Plotnytaksyi (3-1). In luce subito il muro con Ben Tara (6-3). I brasiliani spingo<WC>no<WC1> e agganciano con Vinicios (6-6), ma la Sir non ci sta (9-6) e apre ad una fase di tira e molla. Il muro di Isac dice 12-11, poi Gianelli risponde a tono (13-11). La fuga però non c’è e il Minas sorpassa (15-16). Qua il muro bianconero gonfia i muscoli: Giannelli e Semeniuk mettono la freccia (19-16). Buoni spunti anche al servizio (23-17) e primo set in cassaforte (25-18). Al cambio campo partenza sprint dei brasiliani (2-5 e 5-8), che poi sbagliano qualcosa e danno ossigeno alla Sir (8-8). Vinicios riporta avanti i suoi, Ben Tara ristabilisce l’equilibrio (12-12). Perugia mette la testa avanti con attacco e due muri di Flavio (20-17). Muro ed a seguire ace di Vinicios (23-23). Si va ai vantaggi dove decide un muro di Flavio (26-24). Il turno al servizio di Semeniuk dà subito slancio ai Block Devils nel terzo (3-0). Flavio in primo tempo (6-2). Due di Vinicios (6-4).

Fuori Sanchez (8-4).

Magia da posto quattro di Semeniuk poi Solè a muro ferma (10-5). Tanti errori in battuta da ambo le parti (15-10). I muri di Isac e Coelho e l’ace di Renan riportano a contatto i brasiliani (18-17). Dentro Herrera. Fuori la pipe di Vinicios poi muro di Plotnytskyi (21-17). Ace di Coelho (22-20). Herrera risolve due volte e porta Perugia al match point (24-21). L’errore al servizio brasiliano consegna la vittoria a Perugia (25-22).

È il coach bianconero Lorenzetti a fare un bilancio della prima sfida dei suoi in terra indiana dove «sicuramente abbiamo avuto un buon approccio». «Avevo detto ai ragazzi che la prima partita di una manifestazione non è mai semplice – prosegue il tecnico della Sir -. Dovevamo giocare con la pallavolo che avevamo oggi e lo abbiamo fatto. Siamo partiti bene a muro e nel cambio palla, poi abbiamo perso la battuta come è successo anche alle altre squadre finora. Certamente ci sono state alcune sbavature, ma non così tante e quindi con fiducia andiamo avanti in questa manifestazione».

Ora subito testa alla nuova avversaria. Alle 20,30 locali, le 16 in Italia, sfida fra Sir ed i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders, formazione campione in carica della lega indiana. Coach Dakshinamoorthy dovrebbe iniziare il match con Appavu al palleggio, Ramaswamy in diagonale, Ray e Lakshmipuram al centro, Senica e Balwan in posto quattro con Ramamoorthy libero.