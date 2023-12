Domenica 10 Dicembre 2023, 08:52

PERUGIA - Sir Susa Vim Perugia schiacciasassi al Mondiale per Club in India. Ieri i Block Devils hanno battuto 3 a 0 (parziali 25-14, 25-16, 31-29) l’HalkBank Ankara dell ex coach Kovac staccando il pass per la finalissima della manifestazione intercontinentale. Per Perugia, che ancora vede Leon sedere stabilmente in panchina, è la terza vittoria di fila su altrettante partite disputate in India, dove oggi fare centro sarà ancora più importante. In palio c’è la conferma del titolo. L’avversario da battere sarà ancora una volta la brasiliana Itambè Minas che ieri ha sconfitto al tie break nella seconda semifinale i giapponesi del Suntory Sunbirds. Squadre in campo alle ore 16 italiane, le 20.30 in India.

IL COMMENTO Per Simone Giannelli, anima del gioco bianconero «la cosa più importate non è andare in finale, ma come ci andiamo». Il regista della Sir spiega che fra giocatori «ci siamo parlati e detti delle cose, secondo me abbiamo fatto un passo avanti su quelle cose». Certo, la stagione è ancora lunga e c’è sempre margine per crescere «ma ci siamo incamminati sulla strada dove vogliamo andare tuti insieme», ha sottolineato Giannelli che dei dice «contento» dei passi fatti. Passi che hanno «portato a questa bella vittoria, concreta, contro una grande squadra di campioni che hanno fatto vedere nel terzo set di cosa sono capaci». Ora, ha chiosato «testa alla finale».

I NUMERI Tanta battuta e ricezione, solidissima nella correlazione muro-difesa. Così Perugia si è ritagliata un posto in finale strapazzando la temibile Ankara. Nei primi due set la Sir ha guidato il gioco in largo e in lungo (25-14 e 25-16). Poi, nel terzo parziale, è stata battaglia dura: l’HalkBank, guidato dai suoi campioni Ngapeth e Nimir, sale di giri e la sfida è punto a punto. Ai vantaggi, Perugia non concretizza due match point, Ankara non sfrutta quattro palloni per allungare la gara al quarto. Poi al terzo tentativo Semeniuk dice stop. Analizzando i numeri, la Sir ha primeggiato in tutti i fondamentali. Spicca la differenza nei muri vincenti (9 contro 3 oltre a tanti tocchi utili per la difesa), in ricezione (58% contro 41% di positiva) ed in attacco (55% contro 44% di squadra). Best scorer nella metà campo della Sir Susa Vim è Kamil Semeniuk. Il martello polacco ne mette 15 col 54% in attacco. In gran luce Max Colaci, che si conferma garanzia di primissimo livello in seconda linea.

Perugia: Giannelli 3, Herrera 12, Flavio 8, Solè 7, Plotnytskyi 9, Semeniuk 15, Colaci (L), Candellaro, Held 1, Ben Tara. N.E.: Ropret, Toscani (L), Russo, Leon. All. Lorenzetti, vice Giaccardi.

Ankara: Ma’a 1, Nimir 11, Matic 8, Ulu 3, Ngapeth7, Perrin 6, Done (L), Eksi, Tayaz, Unver, Lagumdzjia. N.e.: Ivgen (L), Uzunkol, Coskun. All. Kovac, vice all. Dirier.

Arbitri: Wim Cambre - Shin Muranaka

NOTE: Perugia 19 b.s., 5 ace, 58% ric. pos., 44% ric. prf., 55% att., 9 muri. Ankara: 17 b.s., 2 ace, 41% ric. pos., 18% ric. prf., 44% att., 3 muri.