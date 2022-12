Sir Perugia al mondiale per club in Brasile. Nella notte è il Renata il primo ostacolo

PERUGIA - Con l’aria del Brasile già assaporata oramai da qualche giorno, è pronta a tuffarsi nel suo primo mondiale per club la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils di coach Anastasi scenderanno in campo a Betim quando in Italia sarà notte fonda, alle 1 di venerdì, affrontando il Renata Volei, formazione di casa che si è qualificata al mondiale grazie al terzo posto nella scorsa manifestazione per club sudamericana, ed attuale seconda nella Superliga brasiliana, con tre punti e una gara in meno dalla vetta occupata dal Cruzeiro, secondo avversario dei bianconeri nelle prime ore di sabato 10. Da parte sua la “matricola” Sir si presenta con le idee chiare e una fama che la precede, grazie all’avvio di stagione da record fatto di sole vittorie (16 in tutto) in ogni competizione. Certo, nelle due squadre brasiliane non mancano giocatori capaci di frenare il treno bianconero, come per il Renata che può vantare l’opposto della nazionale brasiliana Roque, ma Perugia sogna il colpo grosso. L’ha assicurato l’unico brasiliano della Sir, il centrale Flavio. «Siamo pronti per iniziare questa avventura, c’è grandissima voglia nei giocatori, nello staff e nella società, metteremo tutte le nostre forze per arrivare fino in fondo». Anche lui ha comunque spiegato che la strada sarà in salita. «Non sarà sicuramente facile, ma faremo di tutto per cercare di vincere questo mondiale che per me ha un sapore particolare. Mi sento a casa, ho giocato e vissuto 12 anni a Belo Horizonte, sono molto contento di essere qui e di giocarmi questo trofeo in questa città». Anche coach Anastasi aveva assicurato massimo impegno: «Andiamo in Brasile per provare a portare a casa la coppa».

FORMULA E DIRETTE

La formula dell’evento, cui partecipa anche l’Itas Trentino, rimane invariata rispetto alla scorsa edizione: le prime due classificate di ogni Pool accederanno alle Semifinali, che si giocheranno la sera di sabato 10 dicembre (ore 22.15) e nelle prime ore domenica 11 (ore 1.15). Chiuderanno la manifestazione le finali di domenica 11, con quella valida per la medaglia di bronzo, in programma alle 17 e la finalissima delle 20. Le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport Arena.

PROBABILI FORMAZIONI

Perugia: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero.

Renata Volei: Gonzalez-Roque, Barreto-Fonseca, Adriano-Lazo, Elias libero.