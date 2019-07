Sir, il campione del mondo Vital Haynen èil nuovo coach

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - È Vital Heynen il nuovo coach della Sir Conad, il quinto allenatore nella storia di Perugia in Superlega.Prima esperienza assoluta per Heynen nel campionato italiano, dove arriva da campione del mondo in carica, dopo un lunghissimo giro per tutto il vecchio continente. Giro che ha portato Heynen, dopo l’esordio in patria per sei stagioni costellate di vittorie con il Noliko Maaseik, ad allenare tra club e nazionali in Gernania (sia con la nazionale che sulla panchina del Friedrichshafen), Polonia (anche in questo caso sia in nazionale che con il Bydgoszcz), Francia (al Tours) e Turchia (allo Ziraat Ankara), senza dimenticare il ritorno in Belgio come coach della nazionale. Giro che ha riempito il bagagliaio di Vital di tante esperienze tecniche e di gestione degli uomini, tattiche e morali che saranno fondamentali nella sua avventura bianconera al pari delle sue idee di gioco.