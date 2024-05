Venerdì 3 Maggio 2024, 11:11

Bella, brava ma soprattutto vincente. Sono queste le tre caratteristiche di Francesca Paoletti, la giovane perugina che ha sbancato l’Eredità, quiz in programma su Rai 1 nel pre serale, condotto da Marco Liorni, vincendo 100 mila euro nella puntata del primo maggio. Decisiva come sempre la gigliottina ovvero, per i meno avvezzi l’ultimo ostacolo per portare a casa la somma di denaro. Nello specifico, il o la finalista deve indovinare una parola attraverso altri cinque termini collegati alla parola stessa. I suddetti vocaboli a cui era associato il termine vincente erano: rifare, sbagliato, infinito, sera e pollice. Scrivendo “verso”, la giovane perugina ha portato a casa il cospicuo e meritato premio, riscattando la ghigliottina fallita la sera precedente. Francesca è laureata in Filologia moderna ed è una grande amante dei gatti come ha ammesso nel corso della puntata. L’auspicio è quello di proseguire su questa strada e per il momento le cose stanno andando per il verso giusto. Di certo, al di là di come finirà, il suo sorriso unito alla sua abilità ha già catturato l’attenzione di tutti che continueranno a fare il tifo per lei. Francesca, dal canto suo non si scompone più di tanto mal celando una certa emozione. «È un’esperienza bellissima è da anni che mia nonna mi spronava a partecipare, a casa azzeccavo molte risposte ma sono timida e non amo stare al centro dell’attenzione, quindi vi ho messo a decidermi, devo dire che regalate una gioia ai miei genitori è stato fantastico” racconta tutta d’un fiato. La prima regola resta quella di divertirsi. «Assolutamente, oltretutto pensavo di essere eliminata subito invece è andata molto bene. Ci tengo a dire che la produzione è molto gentile con tutti, ci trattano con i guanti bianchi». La vita è però fatta di sogni differenti. «Mi piacerebbe lavorare nel settore relativo alla cultura, amo cinema e letteratura, da sempre le mie più grandi passioni. Purtroppo - ammette sorridendo- ho fatto una figuraccia proprio sulle domande relative al cinema e mi dispiace». Ieri è arrivata ancora all’appuntamento con la ghigliottina senza riuscire centrare il bis. L’auspicio è quello di riprovarci di tempo ancora ce ne è.