«Tra pochi giorni ci sposiamo. Ho pedalato per il mondo in lungo e in largo con la mia bici e mai avrei pensato di incontrare l'amore proprio qui, in uno dei luoghi più freddi del mondo». L'annuncio di Lorenzo Barone, il viaggiatore solitario partito un anno fa da San Gemini in bicicletta alla conquista della Siberia. Dopo aver pedalato in solitaria lungo il Polo del Freddo per 52 giorni con temperature fino a 56 gradi sottozero, è rimasto in Russia per la pandemia e ha trovato l'amore.

Lei si chiama Aygul, 21 anni, aveva saputo dai social dell'impresa di Lorenzo quando era studentessa a San Pietroburgo. I due hanno cominciato a scriversi e poi hanno deciso di incontrarsi. «Avrebbero dovuto sposarsi dopo il viaggio, ma hanno anticipato prima del nuovo tentativo di inizio febbraio» racconta la signora Donatella, mamma di Lorenzo. «Sono mesi che ne parlavano , semplicemente sono felici insieme. Io sono felice, ovviamente, perchè sento mio figlio felice» aggiunge la mamma. Il matrimonio, anticipa la signora, sarà celebrato in Comune.

Poi Lorenzo partirà per la sua nuova sfida che lo porterà per 2.700 chilometri sulla strada più a nord del mondo. «Da quando ho conosciuto Aygul la mia vita è cambiata - dice Lorenzo - ora non sono più da solo, siamo in due e ciò significa che quando partirò per delle avventure in solitaria, come quella che affronterò a inizio febbraio, devo valutare tutto più di quanto già facessi prima, perché ora c'è lei a casa che mi aspetta. Inoltre non vedo l'ora di portarla con me in Italia, voglio mostrarle ogni angolo del mio paese. Immagino già lei con il suo sorriso, la mia tenda e due zaini sperduti nella natura, passando dalle maestose Alpi alle splendide coste della Sicilia».

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA