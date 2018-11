Ultimo aggiornamento: 15:46

SPOLETO - Dal 9 dicembre il Frecciabianca Roma-Ravenna fermerà anche alla stazione di Spoleto. Dopo l'errore informatico dei giorni scorsi e le polemiche che ne sono scaturite qualcosa si è mosso. Tanto che ieri il direttore della Divisione Frecce e lunga percorrenza di Trenitalia, ingegner Paolo Attanasio ha annunciato che a partire dal 9 dicembre la fermata ci sarà e i biglietti saranno in vendita nei prossimi giorni. All'Ansa Attanasio ha spiegato che ieri «si è concluso con esito positivo lo studio di fattibilità tecnico-economica propedeutico all'istituzione della fermata». «Abbiamo così dato una risposta - ha sottolineato - alle richieste giunte dalla cittadinanza, dall'assessore regionale Giuseppe Chianella e dalle istituzioni locali. Questo è stato possibile perché sono stati risolti i problemi tecnici legati alle interazioni con il traffico regionale. Da un punto di vista strettamente economico la fermata non ha una grande valenza commerciale per Trenitalia che comunque ci tiene a offrire un servizio utile agli utenti». La possibilità di acquistare i biglietti per il Frecciabianca da Spoleto, va ricordato, era comparsa già nei giorni scorsi sui sistemi di Trenitalia. «Ma si è trattato di un errore tecnico - ha spiegato l'ingegner Attanasio - e quando ce ne siamo accorti l'opzione è stata subito 'spentà. I sistemi informativi, infatti, vengono alimentati con largo anticipo rispetto al cambio orario e, in particolare, vengono inserite anche le ipotesi ancora in fase di studio, ma vengono tenute 'spentè fino a quando le analisi tecnico economiche non vengono concluse. Anche l'ipotesi della fermata di Spoleto era quindi stata caricata sui sistemi, ma doveva rimanere 'spentà fino a conclusione delle analisi. Per un errore tecnico, invece, la fermata è risultata 'accesà e quindi, nell'ultimo caricamento dei sistemi, è diventata visibile alla vendita. Nei prossimi giorni, concluso ormai positivamente lo studio, la fermata verrà 'accesà definitivamente».