Nei prossimi giorni sarà presentato un progetto che ormai è alle fasi di dettaglio: la nuova fermata ad Orte dell’Alta velocità, che andrà ad intercettare un grande bacino del Lazio e dell’Umbria. E’ quanto ha annunciato l’amministratore delegato di Ferrovie delle Stato, Gianfranco Battisti, nel corso del convegno “Cantieri nel Lazio - investimenti per la ripresa” promosso dalla Regione Lazio. E dopo l’annuncio, la Regione fa sapere anche i tempi: il primo Freccia Rossa si dovrebbe fermare ad Orte da giugno.

«Le dichiarazioni dell’ad del Gruppo Ferrovie dello Stato - ha subito commentato l’assessore ai Trasporti regionale Enrico Melasecche - sono chiarissime ed accolgono le richieste che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha avanzato per portare, dopo il Frecciarossa Perugia-Arezzo-Milano-Torino, anche lo stesso servizio a tutta quella parte dell’Umbria meridionale che da Terni attende da anni le stesse opportunità».

«Abbiamo aperto rapporti con Orte - ha sottolineato Enrico Melasecche - ma soprattutto, grazie alla presidente Tesei, stiamo intessendo rapporti con il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, per conseguire questo brillante ed importante risultato. Sembra che si tratti non di una semplice fermata ma di un progetto infrastrutturale pesante che vede la stazione di Orte diventare una stazione per l’Alta Velocità per cui, a valle dei lavori, partiranno treni direttamente da quella realtà che, come Terontola, è situata a pochi chilometri dal confine con l’Umbria e dai comuni di Terni e Narni. Per questa parte di Umbria - ha proseguito l’assessore - si tratta di un salto di qualità importante che favorirà nuovi investimenti ed insediamenti produttivi. Come Regione Umbria stiamo mettendo in programma fin d’ora un appuntamento congiunto all’ad Battisti, unitamente alla Regione Lazio con cui abbiamo forti interessi da sviluppare anche sul fronte autostradale, a cominciare dal completamento della trasversale Orte-Civitavecchia il cui progetto esecutivo da troppi anni attende una definizione dopo vicende giudiziarie che ne hanno ritardato la realizzazione. Il finanziamento è disponibile, l’attuale commissariamento che avevamo sollecitato alla ex ministra De Micheli ci auguriamo possa velocizzare l’iter di questa ulteriore realizzazione», ha concluso Melasecche.

L’ANNUNCIO DELLA TESEI

La presidente della Regione Donatella Tesei detta anche i tempi della realizzazione della fermata: «La fermata di Orte-dice la Tesei - permetterà ad un ampio bacino umbro laziale, lontano da Roma e Firenze, di usufruire dell’Alta velocità attraverso un servizio interregionale strategico perorato dai due presidenti e accolto da Ferrovie dello Stato. Le specifiche di tale collegamento, operativo da giugno, saranno oggetto di una conferenza stampa congiunta che si terrà a marzo».

LA SODDISFAZIONE DI NEVI

«Si realizza quello che sembrava un sogno di alcuni visionari che, come il sottoscritto - dice il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi - che ci hanno creduto sin dall’inizio. Abbiamo avuto tanto scetticismo, difficoltà e critiche in questi anni, ma non abbiamo mollato ed è proprio grazie a questa perseveranza che si è giunti al risultato di oggi. Fa piacere apprendere che il progetto ormai “è alle fasi finali di dettaglio”. Vorrei ringraziare chi insieme a me ha portato avanti, a diversi livelli territoriali, questa battaglia credendoci dal primo momento. Sono sicuro che la fermata di Orte rappresenterà, ora più che mai, un elemento indispensabile per la ripartenza e lo sviluppo anche del sud dell’Umbria e sarà anche l’occasione per riorganizzare il sistema dei trasporti ferroviari per evitare l’isolamento di centri importanti come Foligno, Spoleto, Terni, Rieti e non ultimo Orvieto che ha urgente bisogno di essere meglio collegato dal punto di vista ferroviario sia ad Orte che a Roma che a Firenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA