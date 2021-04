Scuole, a Terni arrivano quattro milioni di euro per le ristrutturazioni

TERNI – Pioggia di fondi per le scuole superiori. Il ministero dell’istruzione e della ricerca ha infatti stanziato un cospicuo pacchetto finanziario per sostenere gli interventi di miglioramento degli edifici che ospitano le scuole di tutta la provincia. Nel fondo nazionale sbloccato recentemente, per Terni sono state previste risorse per 4 milioni e 600mila euro. Sono tutti fondi che rientrano nel programma di potenziamento della sicurezza delle strutture scolastiche e che vanno ricompresi nel finanziamento complessivo per le regioni.

Per l’Umbria il, totale assomma a oltre 20 milioni di euro, perché a quello per la Provincia di Terni va aggiunto il fondo per quella di Perugia che è di 15 milioni e 238mila euro. Agli oltre 4 milioni e mezzo poi bisogna aggiungere altri soldi. In particolare altri 3 milioni e mezzo già stanziati con un precedente decreto ministeriale sempre per interventi di adeguamento e miglioramento delle scuole. Le risorse saranno utilizzate per proseguire il programma di miglioramento dei livelli di sicurezza, soprattutto sismica, degli istituti superiori del territorio provinciale, secondo il piano di interventi che aveva già stilato l’amministrazione provinciale. L’ente aveva poi utilizzato tutti i 500mila euro previsti sempre dal governo a settembre per adeguare le scuole alla ripresa delle attività didattiche, intervenendo su interni, aule, spazi esterni, infissi e impianti. I lavori dovrebbero iniziare a breve. I più importanti dovranno essere eseguiti durante la chiusura delle scuole per la pausa estiva in modo da poter essere conclusi prima della ripresa delle lezioni a settembre. Altri interventi verranno eseguiti man mano, anche a seconda delle priorità e delle necessità evidenziata dai dirigenti scolastici.

La ripartizione dei fondi segue specifici criteri individuati dal ministero ed incentrati sul numero degli studenti e su quello degli edifici scolastici, assegnando un plafond di risorse non solo ad interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico ma anche a quelli di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno delle scuole. Intanto sulle palestre scolastiche arriva anche l’aiuto della Ternana Calcio. In base all’accordo stipulato con la Provincia, la società rossoverde si è impegnata a stanziare risorse per piccoli interventi ordinari nel caso se ne presentasse la necessità. Con quei soldi si potranno aiutare le scuole e le società sportive che magari avranno bisogno di acquistare attrezzature specifiche.

