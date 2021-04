Covid, dal 7 aprile in Umbria si torna a scuola fino alla prima media

PERUGIA - Entrerà in vigore mercoledì 7 aprile, e rimarrà valida sino a domenica 11, l’ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che conferma molte delle misure già in essere e si adegua alle norme contenute nel nuovo decreto legge. La nota di palazzo Donini spiega come tra le principali novità introdotte, si svolgeranno in presenza sino all’11 aprile i servizi educatici e le scuole dell’infanzia (0-6 anni), le lezioni delle scuole Primarie e il primo anno delle scuole Secondarie di Primo grado su tutto il territorio regionale. Le altre lezioni si svolgeranno a distanza.

In base all’andamento del contagio,spiegano dalla Regione, si valuteranno progressivamente i provvedimenti da prendere nelle settimane successive, in ambito scolastico e non. I contenuti dell’ordinanza si basano su quanto comunicato dalla Sanità regionale che in considerazione della presenza di varianti del Virus da Sars Cov-2 in Umbria, preso atto della pressione che in parte ancora permane sul sistema ospedaliero e sui servizi sanitari territoriali in ordine alle attività di contact tracing e di assistenza ai pazienti covid positivi, ha valutato congruo svolgere le attività didattiche in presenza per le classi sopracitate.

