Terrificante scontro frontale, muore a 23 anni mentre va al lavoro

CITTÀ DI CASTELLO- Un ragazzo di 23 anni è morto nella mattinata di lunedì dopo un terribile incidente frontale nella zona di Lerchi.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo stava andando al lavoro quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Città di Castello, si è scontrato frontalmente contro un camio. Sul posto immediato l'intervento delle forze dell'ordine, del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dell'abitacolo per poi affidarlo alle cure del personale medico sanitario. Ma purtroppo qualunque manovra di rianimazione è risultata inutile.