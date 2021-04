San Venanzo, il sindaco dedica il 25 aprile a Patrick Zaki

Anche quest’anno vogliamo e dobbiamo ricordare e celebrare la Liberazione e la sconfitta del nazifascismo. “Il 25 Aprile non può e non deve essere ridotto solo alla celebrazione e non può essere vissuto solo come ricorrenza”. Lo dice il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli ricordando che “il 25 aprile del 1945 è l’inizio e la nascita dell’Italia repubblicana ottenuta con il sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto per la libertà di tutti.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Vaccine day a Terni, ecco l'hub più grande del centro... 25 APRILE DI MEMORIA Lattanzi, presidende della Provincia di Terni: «Scienza... 25 APRILE DI SPERANZA Terni, Vaccine Day: al Casagrande si punta a fare più di mille...

Noi oggi – rimarca il sindaco - non dobbiamo dare per scontati i valori essenziali della democrazia e della libertà ma dobbiamo agire sempre a loro difesa. Ricordiamo la frase di Sandro Pertini: “è sempre meglio la peggiore delle democrazie rispetto alla migliore delle dittature”. Marinelli sottolinea poi l’opportunità di dedicare questa giornata “a chi sta combattendo – dice - in ogni angolo del mondo per la propria libertà.

Un pensiero va alle donne e agli uomini che reclamano maggiori diritti civili in Turchia, a Navalny e ai tanti dissidenti oppositori di Putin rinchiusi nelle carceri russe e a Patrick Zaki rinchiuso senza processo da oltre un anno nelle carceri egiziane”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA