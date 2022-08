San Gemini, "Il Muro del canto" presenta Maestrale al FeFestival

SAN GEMINI – “Il Muro del canto” arriva a San Gemini per il "FeFestival", kermesse di musica in memoria di Felice Ferri e Raffaela Listanti organizzata per "tenere acceso il fuoco". In tour per presentare il nuovo album “Maestrale”, si ferma nella piazza centrale (San Francesco) del Borgo più bello d’Italia il 14 agosto, tornando alla dimensione live. La storica band si presenterà al suo pubblico con diverse innovazioni: per la prima volta Alessandro Pieravanti, solitamente voce narrante e batteria, propone due brani cantati e, come in un gioco di scambio di ruoli, Daniele Coccia Paifelman recita l'introduzione. E Alessandro Marinelli, abitualmente alla fisarmonica, in “Maestrale” sarà alle tastiere. Appuntamento alle ore 21 della vigilia di Ferragosto con le ultume creazioni della band. Le canzoni dell’album sono state composte, arrangiate e suonate in aperta campagna, fra il 2020 e il 2022. Una scelta che ha influito notevolmente sulla forma ed i contenuti del nuovo materiale proposto. “Maestrale” è intriso d'aria, fuoco, acqua e terra. L'uomo e la sua libertà sono il fulcro intorno al quale ruotano le immagini e i personaggi delle dodici storie proposte. Il rapporto dell’essere umano con la vita e la natura diventa quindi un filo rosso che lega le canzoni. Il titolo, Maestrale, indica un vento che porta il bel tempo.

