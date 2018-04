SAN GEMINI Gli Ateliers dei Monti Martani dedicano una mostra al loro ideatore e fondatore Bruno Toscano.

L’evento espositivo si terrà presso la Sala Culturale Stazione di Posta di San Gemini dal 28 aprile al 20 maggio, a cura di Bianca Pedace, ed è promosso dall’Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini.

Protagonista del dibattito culturale internazionale lungo un respiro ormai pluridecennale, Bruno Toscano dipana la sua attività anche sul versante artistico. L’artista e l’intellettuale, lo studioso e la centrale creativa sembrano corrispondersi in una visione unica, in una organica sintesi.

Trascorsi molti anni sia dall’avventura dirimente del Gruppo di Spoleto, cui partecipò, giovanissimo, sotto l’egida di Francesco Arcangeli, sia dal fondante bivio poetico dell’acquarello, che risale al 1962, il pittore presenterà a San Gemini la produzione attuale, realizzata dal 2015 al 2018.

Opere e giorni si susseguono, fermando immagini dal paesaggio circostante, evocando memorie,

lasciando emergere stratificazioni culturali. In un processo di depurazione ed essenzializzazione

il colore alleggerito giunge a una poetica levità, mentre talvolta si coglie una eco morandiana.

Figurazione e traslitteramenti non figurativi, accensioni cromatiche e tendenze bicromatiche in

una luce abbacinante si alternano, mutevoli come il tempo atmosferico, in una varietà simile a

quella inafferrabile offerta dalla natura, riletta dalla sapienza pittorica.

Sarà dunque possibile vedere e ammirare le opere recenti presso la Sala Culturale Stazione di

Posta a San Gemini. La mostra, curata da Bianca Pedace, si terrà dal 28 aprile al 20 maggio, ed è

promossa dall’Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini, così come le

altre degli Ateliers dei Monti Martani, ideati da Bruno Toscano.

L'evento sarà inaugurato con un vernissage, il 28 aprile alle ore 18. L'esposizione è documentata

da un catalogo a colori, il settimo della collana Ateliers dei Monti Martani, pubblicato per i tipi

dell'Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini.

L’esposizione è aperta ad ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 ed il sabato, la domenica e festivi dalle 10:13 e 16:20.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA