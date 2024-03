Mercoledì 27 Marzo 2024, 08:27

VERSO LE ELEZIONI

SAN GEMINI Entrambi hanno dimestichezza con la poltrona di primo cittadino. Ed entrambi si sfideranno per aggiudicarsela. Si prospetta una sfida a due basata sull'esperienza, nel comune di San Gemini. Da un lato il sindaco uscente, Luciano Clementella, eletto nel 2019 con 1.284 voti (il 45,4 % dei consensi) nella lista civica Cambiamo San Gemini, dall'altra Leonardo Grimani, sindaco dal 2009 al 2019. La sua candidatura, «una scommessa civica», dichiara. Grimani, la ha annunciata ieri senza fare sconti a nessuno: «Mi candido per essere un'alternativa concreta e credibile per i cittadini. Ho rispettato per anni ed in silenzio tutto il dibattito politico di San Gemini senza intervenire mai per non introdurre elementi polemici. Credo che la maggioranza uscente abbia fatto il possibile in un contesto difficile ma ritengo che il tempo l'abbia logorata dal punto di vista politico con dimissioni e revoche che hanno mostrato un quadro di lacerazione e debolezza. Sul fronte delle opposizioni stento ad individuare quell'umiltà che dovrebbe essere alla base della formulazione di una proposta alternativa. In definitiva però non ho alcun interesse ad inseguire formule o alchimie politiche datate, né tantomeno ad ergermi come giudice. Ognuno ha fatto e farà la propria strada. La mia sarà una candidatura per costruire e non contro qualcuno. Per rilanciare la città e non per impedire a qualcuno di esprimere idee o partecipare al dibattito. La nostra proposta deve avere al centro San Gemini con tutte le sue bellezze e le sue potenzialità». Per quanto riguarda il programma elettorale dice solo che sarà «credibile e che avrà una linea di continuità con le cose fatte bene». Lo sfidante, Clementella, ufficializzerà invece la sua candidatura tra una settimana con tanto di programma dettagliato. Due "civici" , comunque, per modo di dire. Uno (Leonardo Grimani) viene da una lunga militanza nel Pd, che lo candida nel 2018 al Senato della Repubblica portandolo a Palazzo Madama e che Grimani lascia nel 2019 per passare ad Italia Viva. L'altro (Luciano Clementella), imprenditore, molto vicino ai partiti di centrodestra. Due personalità che i quasi 5mila abitanti, comunque, conoscono per essere stati amministrati da questi.