San Gemini, approvato il piano per le opere pubbliche. Si sfiorano i dieci milioni di euro

SAN GEMINI Quasi dieci milioni di euro per le opere pubbliche. In primo piano scuola, cimitero, ex convento e sicurezza idrogeologica.

Approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Ad annunciarlo la stessa amministrazione comunale di San Gemini. Le risorse previste, 9 milioni e 915mila euro, si concentrano soprattutto sui primi due anni con oltre 6 milioni e 330mila euro per il 2023 e più di 3 milioni e 585mila euro per l’anno prossimo.

Fra le opere principali programmate dal Comune quella più importante è il rifacimento della scuola primaria di via Garibaldi per la quale è previsto un investimento di oltre 4 milioni e 243mila euro.

Altro intervento di rilievo riguarda l’ampliamento del cimitero comunale per il quale l’amministrazione investirà oltre 1 milione e 969mila euro, quindi la ristrutturazione dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie per un importo che supera i 713mila euro, seguito dagli interventi di messa in sicurezza idrogeologica di località Casonzo (671mila euro) e da altri lavori di minore entità economica.