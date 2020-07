Alviano, approvato il piano triennale per le opere pubbliche. Oltre tre milioni di euro sulla scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALVIANO - Oltre sette milioni di euro di investimenti in opere pubbliche di cui tre sulla scuola. Prendono forma i progetti annunciati durante la campagna elettorale in occasione delle elezioni amministrative dell'ottobre 2019. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato in consiglio comunale il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 per un importo di circa 7 milioni e 625 mila euro. Il piano prevede una serie di lavori con le scadenze relative alle tre differenti annualità, che includono progetti di intervento per il centro storico, le frazioni e i servizi, in particolare quelli scolastici. Nel complesso, per il 2020 il piano triennale prevede investimenti di oltre 484mila euro, per il 2021 di quasi 1 milione e 388mila euro e per il 2022 di oltre 5 milioni e 700mila euro.Il progetto finanziariamente più rilevante è quello relativo alla realizzazione della nuova scuola al quale è correlata anche la messa in sicurezza di tutte le strutture educative. Il piano prevede infatti quasi 3 milioni di investimenti. Oltre 494mila euro sono invece destinati al percorso ciclopedonale che collega la piazza alla stazione, mentre più di 494mila euro finanzieranno la ristrutturazione dell’ex asilo Doria Pamphili che sarà adibito a centro servizi.