Saldi invernali, si parte venerdì 5 gennaio anche in Umbria

PERUGIA - Pronti, partenzia e via: la stagione dei saldi invernali scatterà da venerdì 5 gennaio. L'ufficio studi di Confcommercio conferma una tenuta della propensione al consumo da parte degli italiani, nonostante il 2023 sia stato un anno difficile le statistiche dell'associazione di categoria stimano che ogni persona spenderà in media 137 euro per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro, che coinvolgerà quasi 16 milioni di famiglie italiane.

L'OPINIONE

«I saldi invernali, anche quest’anno, rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti - spiega il presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini - purtroppo non c'è stato il posticipo dell’inizio dei saldi di almeno 15 giorni che noi auspicavamo, ma siamo comunque prontissimi per questo evento ancora assolutamente importante per i bilanci delle nostre attività. Come sempre faremo la nostra parte per rispondere alle esigenze dei nostri clienti».

I CONSIGLI

I CAMBI

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme.

In questo caso scatta l’obbligo per il venditore della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

LA PROVA DEI CAPI

Non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

I PAGAMENTI

Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

I PRODOTTI IN VENDITA

I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

LE INDICAZIONE DEL PREZZO

Obbligo del negoziante, nel caso dei saldi, è di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.