Sabato sera a Orvieto per Mika. Per lui i piatti della chef Anna Rita Simoncini

Cena orvietana per Mika, l'amatissimo cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, che nella serata di sabato 12 marzo ha scelto l'estro culinario e le proposte raffinate e preziose della chef orvietana Anna Rita Simoncini. E pare che la scelta non sia stata affatto casuale, a quanto scrive la stessa chef, emozionatissima, sul proprio profilo social: il cantautore che in genere nelle sue visite in Umbria predilige fermarsi a Perugia, avrebbe a quanto si apprende cambiato programma, consigliato dal proprio fonico che si troverebbe a Los Angeles con i Maneskin. Un sabato sera orvietano per Mika e un pizzico di emozione per Anna Rita Simoncini, chef internazionale, pluripremiata, uno dei tanti ambasciatori nel mondo per la città di Orvieto.

Nessuna indiscrezione sui motivi per i quali Mika fosse in Umbria. Lo showman trentanovenne, il cui tour “The magic piano” partirà nel settembre 2022, dal 10 al 14 maggio sarà al fianco di Laura Pausini e Alessandro Cattelan alla conduzione all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. La manifestazione torna in Italia grazie alla vittoria proprio dei Maneskin l’anno scorso a Sanremo.