Laura Pausini superospite a Sanremo 2022: «Anche stasera mi sono emozionata». All'Ariston anche i suoi compagni di avventura Mika e Alessandro Cattelan

«Anche stasera mi sono emozionata. Dopo così tanti anni, la gente si chiede 'ma cosa c'ha 'sta Pausini?'. Ma ogni volta che vengo qui è veramente un colpo al cuore». Laura Pausini torna ancora una volta sul palco dell'Ariston da dove tutto è iniziato quasi 30 anni. Con la solita lingua a cammello, come ha spesso detto scherzando, Ha presentato il suo nuovo singolo «Scatola», scritto da Madame, «una metafora: la mia mente con tutti i suoi ricordi. E il brano diventa una sorta di dialogo tra me e la Laura del '93, e di tutto quello che è successo in mezzo».

«Mi sono chiesta cosa sarebbe della mia vita se non avessi vinto Sanremo». E questo è diventato anche un film «Laura Pausini - Piacere di conoscerti», un film Amazon Original con la regia di Ivan Cotroneo disponibile su Prime Video dal 7 aprile in 240 Paesi. «Uno sliding doors, da una parte la Laura che vinto Sanremo, dall'altra la Laura che non ha vinto». La cantante ha poi intonato «I have a dream» degli ABBA, mentre sul palco entravano anche Mika e Alessandro Cattelan, suoi prossimi compagni di avventura alla guida dell'Eurovision Song Contest.